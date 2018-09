Hamburg (ots) - Durch ihre zweite Ehe ist "Rote Rosen"-Schauspielerin Jenny Jürgens, die Tochter von Chanson-Legende Udo Jürgens, endlich mit sich im Reinen. "Mir war früher immer sehr wichtig, was andere von mir denken", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 37/2018, ab heute im Handel). "Obwohl ich sicher fünf, sechs Kilo zu viel habe, gibt David mir jetzt das Gefühl, dass ich angekommen bin, auch in meinem Körper. Das erste Mal in meinem Leben zeige ich mich zu Hause nackt. David guckt mich an und macht mir ein Kompliment." Seit drei Jahren ist Jenny Jürgens mit dem spanischen Regisseur David Carreras, 57, verheiratet. Das Paar lebt auf Mallorca. Die beiden Carreras-Söhne im Teenageralter betrachtet Jenny Jürgens als große Bereicherung: "Natürlich übernehme ich typische Mutteraufgaben, wenn sie bei uns sind." An eigenen Nachwuchs denkt die 51-Jährige indes nicht. "In diesem Alter ein Kind? Total crazy!"



