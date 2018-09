FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.09.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ALFA FINANCIAL SOFTWARE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 115 (170) P - CITIGROUP RAISES VODAFONE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 190 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 970 (920) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 761 (772) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 (3125) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 940 (950) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DRAX GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 420 (350) PENCE - HSBC RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 725 (690) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 715 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 57 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 640 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 175 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1120 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9000 (7600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BODYCOTE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 940 PENCE - LIBERUM CUTS IMI PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1020 (1275) PENCE - LIBERUM INITIATES SMITHS GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 1700 PENCE - NUMIS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1375 (1275) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob