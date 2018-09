Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland leicht gesenkt. Für das laufende Jahr rechnen die Berliner Ökonomen mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte geringer als bisher.

"Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind weiterhin positiv, obwohl es nach wie vor viele Risiken gibt", erklärte DIW-Chef Marcel Fratzscher. Bedrohlich würden sich aus seiner Sicht eine weitere Eskalation zwischen den USA und China sowie der im Raum stehende ungeordnete Brexit Großbritanniens auswirken.

Für das nächste Jahr bestätigte das DIW seine Prognose mit einem BIP-Plus von 1,7 Prozent. Für das Jahr 2020 prognostizieren die Forscher ein Wachstum von 1,8 Prozent.

Treiber der Konjunktur bleiben die Bauwirtschaft und der Konsum der privaten Haushalte. Die beschlossene Entlastung bei den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung und der Erhöhung des Kindergeldes wird dem Konsum einen weiteren Schub geben. Der Arbeitsmarkt wird laut DIW weiter für gute Nachrichten sorgen. Nächstes Jahr dürfte die Arbeitslosenquote im Durchschnitt unter die 5-Prozent-Marke rutschen.

Die gute Beschäftigungslage sorgt weiter für prall gefüllte Kassen bei Staat und Sozialversicherungen. Für dieses Jahr erwartet das DIW einen in der Geschichte der Bundesrepublik nie dagewesenen Überschuss von 60 Milliarden Euro, was beinahe doppelt so viel wäre als vergangenes Jahr. Auf mittlere Sicht rechnen die Ökonomen mit stetigen Überschüssen, auch wenn sie wohl nicht mehr so hoch ausfallen werden.

DIW-Präsident Fratzscher sprach sich dafür aus, das Geld in die teils maroden Straßen, Schienen und Schulen zu stecken und auf zusätzliche Steuersenkungen zu verzichten. Trotz robuster Konjunktur und eines teilweise leergefegten Arbeitsmarktes dürfte die Inflation im Rahmen bleiben. Die DIW-Schätzung lautet für das laufende Jahr auf 1,9 Prozent und für das kommende Jahr 2 Prozent. Damit läge die Teuerung genau im Ziel der Europäischen Zentralbank.

