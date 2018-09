Der Streit um Strafzölle geht in eine neue Runde: Denn auch wenn sowohl die USA als auch China an einem Dialog festhalten wollen, spricht Trump von neuen Strafen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar.

Kurz vor der möglichen Ankündigung neuer US-Strafzölle hat China vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts gewarnt. Gao Feng, ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums, bekräftigte am Donnerstag, dass China mit Gegenmaßnahmen reagieren werde, sollte US-Präsident Donald Trump seine Drohung neuer Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verwirklichen.

"Wir werden die notwendigen Gegenmaßnahmen einleiten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...