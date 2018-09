Phänomene in der Natur und an den Märkten"Obstlast" Es ist Erntezeit. Und wenn der verzweifelte Ruf der Eltern erfolgt, doch gefälligst beim Erleichtern der Obstbäume von ihren Früchten mitanzupacken, dann kann sich dem der Sohn kaum verwehren. So geschehen am letzten Wochenende: Nun ist eine solche Zwetschgenernte normalerweise keine spektakuläre Sache. Diesmal aber...

Den vollständigen Artikel lesen ...