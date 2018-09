IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals meldet hochwertiges Spodumen in 35 m Pegmatit auf der Case Lake Lithium-Liegenschaft, Ontario

MGX Minerals meldet hochwertiges Spodumen in 35 m Pegmatit auf der Case Lake Lithium-Liegenschaft, Ontario

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 6. September 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FSE: 1MG) freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint-Venture-Partner Power Metals Corp. (TSX.V: PWM) (Power Metals) in Bohrloch PWM-18-123 eine hochgradige Spodumenzone über 35 m im Gesteinsgang West Joe im Konzessionsgebiet Case Lake (80 km östlich von Cochrane, Nordost-Ontario) durchschnitten hat. Power Metals bohrte die Löcher PWM-18-123 und -124 parallel zum Gesteinsgang West Joe, um die Kontinuität entlang des Einfallwinkels zu erproben.

Bohrloch PWM-18-123 durchteufte den Pegmatitgang West Joe zwischen 0 und 35 Meter Tiefe, einschließlich der folgenden spodumenreichen Pegmatitzonen (Abbildungen 1 und 2):

- 0,5 - 19 m (18,5 m Abschnitt) mit 10 - 15 % Spodumen

- 20 - 20,5 m (0,5 m Abschnitt) mit 20 - 30 % Spodumen

- 23,28 - 31,0 m (7,72 m Abschnitt) mit 20 - 30 % Spodumen

- 32,1 - 34 m (1,9 m Abschnitt) mit 10 - 15 % Spodumen

Bohrloch PWM-18-124 durchteufte spodumenhaltigen Pegmatit zwischen 1,5 und 18,9 Meter Tiefe (17,4 Meter Abschnitt) mit bis zu 10 % Spodumen. Außerdem durchschnitt dieses Loch einen spodumenhaltigen Pegmatitabschnitt zwischen 36,3 und 57,5 Metern (21,2 Meter Abschnitt), einschließlich der folgenden spodumenreichen Pegmatitzonen:

- 36,7 - 45,8 m (9,1 m Abschnitt) mit 7 % rosafarbenen, hellgrünen und grauen Spodumen

- 45,8 - 51,5 m (5,7 m Abschnitt) mit 25 % hellgrünen Spodumen in Spodumen-Granit

Es werden weitere Bohrungen durchgeführt, um zu ermitteln, ob es sich bei den zwei spodumenhaltigen Pegmatitabschnitten um zwei eigenständige Gänge oder einen Gang mit einem großen Tonalit-Einschluss handelt.

Der spodumenhaltige Pegmatit bei West Joe befindet sich 1,6 Kilometer südwestlich der westlichen Grenze des Gesteinsgangs Main und 3,0 Kilometer südwestlich vom Gesteinsgang Northeast (Abbildung 3). Diese neue Zone befindet sich in beachtlicher Entfernung vom Gesteinsgang Main und hat ein enormes Gebiet mit Bohrpotenzial erschlossen.

Der Gesteinsgang West Joe weist zwei Pegmatitzonen auf, in denen Spodumenmineralisierung ähnlich jener im Gesteinsgang Main lagert: (1) eine innere intermediäre Zone mit sehr grobkörnigem hellgrünen bis weißen Spodumen, Kalium-Feldspat und Quarz und (2) eine Spodumen-Granit-Zone mit reichhaltigem mittelkörnigen Spodumen, Kalium-Feldspat, Albit und Quarz. Der Spodumen-Granit ist ein mittelkörniger Granit mit Spodumen als Begleitmineral und ist dem Konzessionsgebiet Case Lake eigen.

Die Gesteinsgänge West Joe, Main und Northeast Dykes treten entlang eines von Südwesten nach Nordosten streichenden Trends auf (Abbildung 3). Da die Spodumenmineralisierung in allen drei Gesteinsgängen gleich ist und die Gänge sich entlang desselben Trends befinden, stellt das 3,0 Kilometer lange Gebiet zwischen West Joe, Main und Northeast ein großes Explorationsziel mit möglichweise noch mehr spodumenthaltigen Pegmatiten dar.

Abbildung 1 Spodumenhaltiger Pegmatit aus PMW-18-123, Kisten 1 - 4, 0,0 - 16,93 m, Gesteinsgang West Joe, Case Lake

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44501/PR-9-6-2018 _DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2 Spodumenhaltiger Pegmatit aus PMW-18-123, Kisten 5 - 8, 16,93 - 34,45 m, Gesteinsgang West Joe, Case Lake

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44501/PR-9-6-2018 _DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 3 Konzessionsgebiet Case Lake mit Standort des Gesteinsgangs West Joe

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44501/PR-9-6-2018 _DEPRcom.003.png

Bedingungen des Joint Ventures

MGX hält derzeit eine 20%ige Arbeitsbeteiligung an 5 Lithium-Hartgestein-Liegenschaften in Ontario, welche von Power Metals kontrolliert werden. Weiters wird MGX auch Arbeitsbeteiligungen an allen von Power Metals bis August 2020 akquirierten Liegenschaften halten. MGX behält sich außerdem das Recht vor, durch eine einmalige Zahlung von 10 Mio. $ bis August 2020 eine zusätzliche Arbeitsbeteiligung von 15% (insgesamt dann 35%) an jeder der Hartgestein-Lithium-Liegenschaften zu erwerben. MGX hält derzeit auch eine Option auf den Erwerb von 10.000.000 Aktien von Power Metals zu einem Preis von 0,65 $ (siehe Pressemeldung vom 2. August 2017).

Qualifizierte Person

Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration für MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist keine unabhängige qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44501

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44501&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303 L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55303L1013

AXC0125 2018-09-06/11:35