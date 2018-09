München (ots) -



Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen



- Ausstrahlung: Donnerstag, 6. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Finalsendung steht unter dem Motto "Eine Woche im Leben eines Supermodels". Rahel, Alina, Pauline, Ines und Schulamit sind noch im Rennen und müssen sich ein letztes Mal neuen Herausforderungen stellen, darunter ein Shooting für eine große Modestrecke und ein Abendessen mit Modelagent Peyman Amin. Wer wird das "Curvy Supermodel" 2018?



Die Luft wird dünn: Die Top 5-Kandidatinnen Alina, Ines, Schulamit, Pauline und Rahel geben diese Woche alles für den Titel "Curvy Supermodel" 2018. Die letzten Tage stehen unter dem Motto "Eine Woche im Leben eines Supermodels".



Die Woche startet mit einer besonderen Überraschung: Die Nachwuchsmodels dürfen die Herbst- und Wintertrends für das JOY Sonderheft "JOY style" präsentieren. Dabei posieren sie zusammen mit anderen Models und versuchen die Trends so gut wie möglich in Szene zu setzen.



Danach geht es weiter mit dem Heldinnen-Shooting in einem Steinbruch. Auch hier müssen die Kandidatinnen die Jury überzeugen. Doch damit nicht genug: Am Abend haben die jungen Frauen keine Zeit sich auszuruhen, sondern treffen sich zum Agenten-Dinner mit Peyman Amin. Der Modelagent fühlt den Kandidatinnen auf den Zahn und wird die diesjährige Siegerin wieder unter Vertrag nehmen. Wer kann ihn mit professionellem Auftreten überzeugen und wer patzt?



Am letzten Tag kämpfen nur noch drei Nachwuchsmodels um den Sieg und geben beim Covershooting für das Sonderheft "JOY style" und den letzten Walks vor besonderem Publikum nochmal richtig Gas.



"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.": Das große Finale am Donnerstag, den 6. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.



