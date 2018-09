Berlin (ots) -



Als Joanne K. Rowling 1990 im Zug von Manchester nach London saß, kam ihr die Idee von einem kleinen Zauberlehrling namens Harry Potter. Damals ahnte sie noch nicht, dass sie damit Millionen von Kinderzimmern erobern würde. Auch als das erste "Harry Potter"-Buch erschien, war der Erfolg noch nicht absehbar. Gerade mal 500 Exemplare wurden in der ersten Auflage gedruckt und natürlich auch erst mal nur auf Englisch. Doch das hielt den kleinen Zauberlehrling mit der Blitznarbe auf der Stirn nicht auf: Kurze Zeit später - das ist jetzt 20 Jahre her - eroberten Harry Potter und seine Freunde auch die Herzen unzähliger Kids hier in Deutschland. Sieben Bände gibt es und Rufus Beck hat sie mit seiner Stimme zum Leben erweckt und Helke Michael hat sich mit ihm unterhalten.



Sprecherin: 20 Jahre Harry Potter in Deutschland - auch für den Sprecher der "Harry Potter"-Hörbücher Rufus Beck ist dieses Jubiläum etwas ganz Besonderes. Erstmals nach vielen Jahren Pause hat er aus diesem Anlass wieder live vor Publikum aus den Büchern gelesen.



O-Ton 1 (Rufus Beck, 26 Sek.): "Ja, das war auch eine Reise zurück in meine Kindheit. 20 Jahre ist eine lange Zeit und in diesen 20 Jahren hatte ich viel Gelegenheit, durch die Republik zu reisen und meine 'Harry Potter'-Show zu präsentieren und in den letzten 10 Jahren ging es aus rechtlichen Gründen nicht mehr und ich freue mich, dass Audible, Hörverlag und Carlsen es möglich gemacht haben, drei Exklusiv-Lesungen in Deutschland zu organisieren und das war großartig."



Sprecherin: Fasst Rufus Beck seine Eindrücke der kleinen Jubiläums-Tour zusammen. Und er weiß noch ganz genau, was ihn damals vor 20 Jahren am ersten "Harry Potter"-Buch gereizt hat.



O-Ton 2 (Rufus Beck, 23 Sek.): "Für mich ist 'Der Stein der Weisen' immer noch ein Meisterwerk. Das ist eigentlich mein Lieblingsbuch von 'Harry Potter'. Weil sie hatte nicht so viel Zeit oder Umfang vom Buch her, von den Seiten her, um diese Geschichte zu erklären. Und das hat sie so in drei Akten gemacht und dadurch hat sie einen Teppich ausgelegt, dass daraus eben sieben Schuljahre werden und die immer wieder enden im Sommer zurück im Ligusterweg."



Sprecherin: Natürlich sind ihm auch die Charaktere richtig ans Herz gewachsen.



O-Ton 3 (Rufus Beck, 22 Sek.): "Mein Hauptaugenmerk war auf den Nebenfiguren, die besonders charakterisiert werden müssen. Wie Mad Eye Moody oder Dobby oder Snape, Albus Dumbledore, aber vor allem Hagrid, weil der so eine ganz, ganz tiefe Stimme hat. Der erinnert so ein bisschen an so einen wahnsinnigen Harley Davidson Motorradfahrer aus Hamburg. Das könnte so ein Vorbild sein für ihn, den hab ich schon sehr gerne."



Sprecherin: Für jeden Charakter eine ganz eigene Stimme - nicht leicht, wenn man der einzige Sprecher ist. Rufus Beck hat da ein ganz einfaches Rezept.



O-Ton 4 (Rufus Beck, 26 Sek.): "Ich hab das einmal gelesen und dann war mein Ziel oder meine Vision, dass ich es sehr aus dem Bauch, aus der Intuition heraus gestalte. Beim ersten Lesen hab ich natürlich so ein Bild, ein visuelles Bild vor mir, wie ein Fotoalbum - und jedes Bild hat auch entsprechend eine Stimme. Ich wusste oft selbst nicht, kurz vor den Aufnahmen, wie die klingen werden, aber anscheinend ist alles ganz gut gelaufen."



Von "Harry Potter und der Stein der Weisen" bis "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" gibt's alle Teile - natürlich gesprochen von Rufus Beck



