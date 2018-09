Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie von Continental von 220 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der tags zuvor durch die Presse gegangene Brandbrief der Konzernführung an Führungskräfte sei ein klar positives Zeichen für einen Wandel in einer unhaltbaren Situation, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die inzwischen zweite Gewinnwarnung des Autozulieferers in diesem Jahr. Besson hält die Conti-Aktie für eine der attraktivsten langfristigen Chancen in der Automobilbranche./ag/ck Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-09-06/11:46

ISIN: DE0005439004