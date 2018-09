Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Nichts für schwachen Nerven - Aktienanalyse Im DAX sorgte dieser Tage mal wieder VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) für Negativschlagzeilen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...