München (ots) - ICH WEISS ALLES! behaupten am Samstag, 8. September 2018 zehn Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz:



Jacqueline Schäfer (52) aus Berlin, Präsidentin "Verband der Redenschreiber deutscher Sprache" Dr. Katrin Tanzer (29) aus Innsbruck, zweifache österreichische Staatsmeisterin im Quiz Michael Adamer (25) aus Oxford, Doktorand der Mathematik Charles Quincy Ascher Einstein (47) aus dem Kanton Bern, Ur-Enkel von Albert Einstein Dr. Daniel Hunold (33) aus Greifswald, Dozent und Wissens-You-Tuber Ingo Rau (42) aus Zürich, Software-Entwickler und Mensa-Mitglied Thomas Rückmann (50) aus Hamburg, Besitzer einer Punkrock-Bar und unter den Top 20 im Deutschen Quiz-Verein Prof. Dr. Metin Tolan (53) aus Dortmund, Professor für Experimentelle Physik Prof. Dr. Johannes Vogel (55) aus Berlin, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Marcel Zumstein (44) aus Bern, Diplom-Informatiker und Mensa-Mitglied



In der Eurovisionsshow, die von Jörg Pilawa moderiert wird, müssen sie sich in einem Fachgebiet mit den Fachleuten Thomas Gottschalk (Thema: Die Beatles), Lothar Matthäus (Thema: Fußball-Weltmeisterschaften), Til Schweiger (Thema: Hollywood) und Ben Becker (Thema: Johann Wolfgang von Goethe) messen.



In der nächsten Runde geht es gegen die Schwarmintelligenz von 1.000 Menschen.



In der dritten Runde warten dann mit Günther Jauch, Armin Assinger und Susanne Kunz drei erfahrene Quiz-Profis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur wer alle drei immer schwerer werdenden Wissensrunden übersteht, gewinnt 100.000 Euro.



ICH WEISS ALLES! ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV.



