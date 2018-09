Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag von einer schwächeren Eröffnung erholt und sind ins Plus gedreht. Als Hauptgrund für die leichte Entspannung wurden etwas nachlassende Ängste vor den sich ausweitenden Finanzkrisen in den Schwellenländern genannt. Dazu trugen moderate Anstiege der Türkischen Lira und des Südafrikanischen Rand bei.

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,26 Prozent höher bei 3324,40 Punkten. Der Pariser Cac 40 gewann 0,35 Prozent auf 5278,78 Punkte. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,11 Prozent auf 7391,30 Zähler zu.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht angesichts steigender Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...