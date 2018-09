Die Spannungen zwischen US-Unternehmen und der Politik wachsen. Während Nike Donald Trump durch eine Werbekampagne mit Colin Kaepernick verärgert, bezieht Levi's bei einem anderen kontroversen Thema Stellung.

In den USA wächst die Zahl der Unternehmen, die ihre politische Zurückhaltung aufgeben und sich mit eindeutigen Botschaften in das politische Geschehen im Land einmischen. Nahezu zeitgleich mit dem Sportartikelriesen Nike, dessen Werbekampagne mit dem ehemaligen Football-Star Colin Kaepernick weltweit für Aufsehen und reichlich Ärger beim US-Präsidenten Donald Trump sorgt, hat auch der Jeanshersteller Levi's klar Position in einer der zahlreichen Kontroversen bezogen, die die Vereinigten Staaten in eine Spaltung treiben.

Der Vorstandschef des Konzerns aus San Francisco, Chip Bergh, kündigte eine Reihe von Initiativen an, mit denen das Traditionsunternehmen gegen Waffenbesitz und damit gegen die mächtige Waffenlobby NRA eintreten wird.

Dazu gehört, dass Levi's sich der größten Waffenkontroll-Lobby "Everytown for Gun Safety" anschließen wird, hinter der unter anderem der frühere New Yorker Bürgermeister und Medienunternehmer Michael Bloomberg steht. Ziel sei es, eine Koalition von Unternehmern und Managern zu schmieden, die der Auffassung seien, die Wirtschaft stehe in der Mitverantwortung und habe eine moralische Verpflichtung dazu, etwas gegen die "Waffen-Epidemie" in den USA zu tun.

Levi's-Chef Bergh kündigte zudem an, das Unternehmen werde eine Million Dollar in einen Fonds investieren, der jugendliche Anti-Waffen-Aktivisten ...

