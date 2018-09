Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Es ist soweit: Als zweites Unternehmen nach Apple hat es auch der Online-Händler Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) am Dienstag geschafft beim Börsenwert die Billion-Dollar-Marke zu knacken, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Nach Einschätzung von Analysten sei die Party damit aber noch lange nicht vorbei. Das schnelle Wachstum des Internet-Händlers werde es Amazon erlauben, weiterhin viel Geld zu investieren und damit höhere Gewinne zu erwirtschaften, so Morgan Stanley. Die US-Bank habe daher das Kursziel von 1.850 auf stolze 2.500 Dollar angehoben. Auf diesem Niveau wäre Amazon über 1,2 Billionen Dollar wert. Wer sich dennoch vorsichtiger positionieren möchte, könnte einen Blick auf eine neue Fixkupon Express-Anleihe (ISIN DE000VA5LX79/ WKN VA5LX7) von Vontobel werfen. Das Quanto-Papier kombiniere fixe Zinsen (5,0 Prozent p.a.) mit einem Puffer von 35 Prozent sowie der Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung. (Ausgabe 35/2018) (06.09.2018/alc/n/a) ...

