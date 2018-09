ADP-Bericht könnte Hinweise vor morgigen NFPs liefern ISM-Index zum Dienstleistungssektor dürfte sich wieder erholen DoE erwartet größeren Rückgang, als gestern durch API signalisiert

Am Donnerstag haben wir einige interessante und wertvolle Veröffentlichungen im Kalender. Die ADP-Beschäftigungsänderung wird einen Tag vor dem NFP-Bericht Aufmerksamkeit erregen. Darüber hinaus wird der ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht. Der Index für den Fertigungssektor hatte bereits am Dienstag positiv überrascht. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die Gouverneurin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, einen Vortrag über Inflationsbekämpfung in Russland beim IWF in Washington, D.C. halten wird. 14:15 Uhr | USA, ADP-Beschäftigungsänderung (August): Zu Beginn des neuen Monats erhalten die Anleger wie immer den neuen NFP-Bericht aus der US-Wirtschaft (Freitag). Wie es normalerweise der Fall ist, wird der ADP-Beschäftigungsbericht einen ...

