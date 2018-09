München (ots) - Das Münchener Startup für Badsanierungen, Banovo, kooperiert in den kommenden Wochen mit dem Hamburger Handelsunternehmen Tchibo. Exklusiv über den Online-Shop können Tchibo Kunden eine komplette Badsanierung erwerben. Der Vorteil für die Kunden: Sie können ihr neues Bad bequem von zuhause aus planen lassen und müssen sich nicht Termine im Fachhandel besorgen. Die Gespräche zu Umfang und Art der Sanierungen erfolgen per Videokonferenz, die Planung und Darstellung des neuen Bades wird durch eine 3-D-Software visualisiert.



"Unser Team hat inzwischen einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut. Wir können auch komplexe Sanierungen mit Kunden planen und über unsere lokalen Partner und eigene Handwerker bundesweit ausführen. Zudem nutzen wir digitale Prozesse, um es für Kunden einfacher und günstiger zu gestalten", erklären die Gründer Mareike Wächter und Michael Dreimann die Vorteile für die Verbraucher. Die Planung ist für den Kunden kostenfrei und erfolgt online mit moderner 3D- Software. Für die Umsetzung vor Ort stellt Banovo dann einen erfahrenen Bauleiter zur Seite, der die Ausführung überwacht und die Arbeit der Handwerker koordiniert. Der Kunde muss nicht mehr mit diversen Handwerksbetrieben Verträge schließen, sagen die Gründer: "Alles läuft bequem und transparent über uns - und das zu einem Festpreis, der wegen unserer digitalen Prozesse auch günstig ist".



Hier finden Sie den Zugang zum Badsanierungs-Angebot von Tchibo (www.tchibo.de/banovo-badsanierung) sowie ein Interview mit den Unternehmensgründern Mareike Wächter und Michael Dreimann (www.banovo.de/interview-gruender-badsanierung-banovo) zum Aufbau ihres Startups.



Über Banovo (www.banovo.de)



Banovo ist führender Badsanierer für Privatkunden und bietet deutschlandweit professionellen Service aus einer Hand: Von der Experten-Planung über die fachgerechte Ausführung bis zum schlüsselfertigen Bad. Mit einem innovativen Ansatz im Sanitärbereich, einer Online-Planung von zu Hause und persönlicher Vor-Ort-Betreuung schafft Banovo höchste Qualität und Kundenorientierung. Ein optimierter Festpreis für das gesamte neue Bad rundet das Angebot ab und bietet dem Kunden Sicherheit und Planbarkeit von Anfang an.



