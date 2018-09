FRANKFURT (Dow Jones)--Gerresheimer-Vorstandssprecher und -Finanzvorstand Rainer Beaujean will seinen bis April 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern. Deshalb solle bereits zum 1. November 2018 Dietmar Siemssen des Vorstandsvorsitz übernehmen, wie der Medizintechnikkonzern mitteilte. Siemssen war von 2011 bis Juli 2018 Chef des Autozulieferers Stabilus und zuvor 19 Jahre bei Continental in verschiedenen Senior-Management-Positionen im In- und Ausland tätig.

Beaujean hatte im Februar nach dem überraschenden Ausscheiden des damaligen Vorstandsvorsitzenden zusätzlich die Rolle des Vorstandssprechers übernommen. Nun seien wesentliche strategische Weichen gestellt, und er wolle sich beruflich neu orientieren, sagte der Manager. Seinen Vertrag werde er aber ohne jede Einschränkung bis Ende April erfüllen.

September 06, 2018 06:00 ET (10:00 GMT)

