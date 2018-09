Der Umsatz in Deutschlands drittgrößter Branche stagnierte nach den Zahlen des VCI mit einem Minus von 0,1 % im Vergleich zum Vorquartal. Das Vorjahr konnte dagegen um 5,8 % übertroffen werden. Während im Inland die Erlöse leicht sanken, verbuchte die Branche im Ausland das achte Umsatzplus in Folge. Die Produktion legte im zweiten Quartal nur verhalten zu, auch wenn der Wert hier mit einem Plus von 5,4 % ...

