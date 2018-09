Unsere Warnungen vor einem drohenden Rückschlag am Krypto-Markt erwiesen sich als richtig: Am Mittwoch sackten die Kurse kräftig in den Keller, zahlreiche Altcoins verloren um mehr als 20 Prozent. Am Terminmarkt haben sich die Bären in Stellung gebracht, die Short-Wetten sind massiv gestiegen. Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

