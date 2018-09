Aarau (ots) -



Der Vorstand des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

VSE hat Nadine Brauchli zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Nadine Brauchli folgt auf Stefan Muster und leitet den Bereich

Wirtschaft & Regulierung ab 1. Oktober 2018.



Nadine Brauchli ist seit über dreizehn Jahren in der

Energiebranche tätig. Seit 2016 ist sie beim VSE Senior Expertin

Energiewirtschaft. Zuvor war sie bei EGL Leiterin Energy Market

Analysis und bei Axpo Trading Leiterin Quantitative Fundamental

Analysis. Nadine Brauchli studierte an der ETH

Umweltnaturwissenschaften und absolvierte Nachdiplomstudien in

angewandter Statistik und im Management Erneuerbarer Energien.



Nadine Brauchli tritt am 1. Oktober 2018 die Nachfolge von Stefan

Muster an, der den VSE nach rund sieben Jahren verlässt und zum

Beratungsunternehmen BET Suisse AG wechselt.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)



Der VSE ist der Branchendachverband der schweizerischen

Stromwirtschaft. Seine Mitglieder produzieren, übertragen, verteilen

oder handeln mit Elektrizität. Der VSE tritt für eine sichere,

wettbewerbsfähige und nachhaltige Stromversorgung in der Schweiz ein.

Der VSE beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und vertritt über 400

Branchenmitglieder und Assoziierte Mitglieder mit insgesamt rund

22'000 Mitarbeitenden, die über 90% der Schweizer Stromversorgung

gewährleisten.



