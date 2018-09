Der SPD-Fraktionsvize Sören Bartol fordert, dass Merkel den Kampf für technische Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen unterstützt.

Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main verlangt die SPD eine Richtungsentscheidung der Bundesregierung für Hardware-Nachrüstungen bei älteren Autos. "Ich erwarte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Ankündigung, spätestens im September für Klarheit zu sorgen, endlich umsetzt", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Merkel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...