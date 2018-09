Mainz (ots) -



Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der mit dem "Deutschen Fernsehpreis" prämierten ZDF-Reihe "Kessler ist..." haben begonnen. Gastgeber und Moderator Michael Kessler porträtiert auf gewohnt einzigartige und einfühlsame Weise Prominente, taucht tief in ihr Leben ein und spricht mit langjährigen Weggefährten.



In der fünften Staffel verwandelt sich Michael Kessler unter anderem in Rolando Villazón, Bülent Ceylan und Reiner Calmund und beschert ihnen das wohl außergewöhnlichste Interview ihres Lebens: ein Interview mit sich selbst.



Gedreht wird bis voraussichtlich Dezember 2018 an wechselnden Orten in ganz Deutschland. Produziert wird die vierteilige Staffel der Personality-Doku von ITV Studios Germany, Executive Producer ist Ellen Vukic, die Redakteure sind Christina Robbe und Thomas Hein. Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Nicole Sprenger und Sarah Flasch. Regie führt Michael Giehmann. Das ZDF strahlt die Episoden im Sommer 2019 aus.



