Seit Börsenschluss am Vorabend hat sich das Marktumfeld an der Wall Street nicht verändert. Weiterhin beschäftigen sich Anleger mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA und der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA. Hier verhandeln die Delegationen seit Mittwoch wieder mit einander. Im Tagesverlauf soll eine Wasserstandsmeldung über den Stand der Gespräche in Form einer Pressekonferenz geliefert werden. Anleger dürften sich im Vorfeld kaum am Aktienmarkt besonders exponieren. Der Aktienterminmarkt deutet am Donnerstag eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt an.

Am Donnerstag läuft zudem die Frist ab, während der Verbände, Unternehmen und Marktteilnehmer sich zu den Regierungsplänen zu weiteren Strafzöllen öffentlich äußern können. Es geht um die Absicht, Strafzölle auf China-Importe im Umfang von weiteren 200 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Der Konflikt könnte daher schon bald eine neue und bisher nicht gekannte Eskalationsstufe erreichen. Denn Berichten zufolge könnte US-Präsident Donald Trump bereits in der laufenden Woche Ernst machen und die Zölle im genanntem Umfang erheben.

September 06, 2018 06:27 ET (10:27 GMT)

