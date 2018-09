Der Handel zwischen Polen und Deutschland hat 2017 einen Rekordwert erreicht. Nun wollen beide ihre Wirtschaftsbeziehungen intensivieren.

Deutschland und Polen wollen in den Bereichen Berufsbildung und Technologie eng zusammenarbeiten. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit dem polnischen Minister für Investitionen und Entwicklung, Jerzy Kwiecinski, in Warschau an.

Beide Seiten wollten die Wirtschaftsbeziehungen intensivieren. "Wir haben enorme Wachstumspotenziale, die wir durch eine bessere Zusammenarbeit ...

