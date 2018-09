Wiesbaden (ots) -



Anmoderationsvorschlag: In diesem Jahr gibt's jede Menge Themen, über die man sich aufregen und Sorgen machen kann. Monatelange Koalitionsverhandlungen und Zwist in der Bundesregierung zum Beispiel, Diskussionen um Zuwanderung und Ankerzentren und, nicht zu vergessen, die Hitzewelle: Wie stark sie die Ängste der Deutschen beeinflussen, zeigen die heute / am 6. September in Berlin veröffentlichten Ergebnisse der R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2018". Oliver Heinze berichtet.



Sprecher: Auf den Spitzenplätzen der repräsentativen Umfrage "Die Ängste der Deutschen 2018" stehen ausschließlich politische Sorgen, sagt die Leiterin des R+V-Infocenters Brigitte Römstedt:



O-Ton 1 (Brigitte Römstedt, 27 Sek.): "Die Top-Angst gilt in diesem Jahr der Politik von Donald Trump! Mehr als zwei Drittel der Bürger befürchten, dass die Politik des US-Präsidenten die Welt gefährlicher macht. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Ängste vor Konflikten durch Zuwanderung. 63 Prozent der Befragten sorgen sich darum, dass die große Zahl der Geflüchteten die Bürger und die Behörden überfordert. Und ebenso viele haben Angst davor, dass es zu Spannungen durch den weiteren Zuzug von Ausländern kommt. "



Sprecher: Dass die Politiker diese Probleme in den Griff bekommen, glauben viele allerdings nicht - und dieser Politikfrust drückt ganz schön auf die Stimmung im Land.



O-Ton 2 (Brigitte Römstedt, 14 Sek.): "Das Vertrauen schwindet immer mehr. Konkret heißt das: Die Deutschen trauen ihren Politikern noch weniger zu als im vergangenen Jahr. Die Angst vor der Überforderung der Politiker überspringt sogar die 60-Prozent-Marke und liegt somit auf Platz 4 im Ranking."



Sprecher: Was sonst noch auffällt: Im Vergleich zum Vorjahr haben die Deutschen weniger Angst vor Terroranschlägen. Die haben zumindest etwas von ihrem Schrecken eingebüßt:



O-Ton 3 (Brigitte Römstedt, 11 Sek.): "Nach den schrecklichen Attentaten in Deutschland und Europa lag diese Angst in den vergangenen zwei Jahren auf dem Spitzenplatz. Jetzt ist sie um 12 Prozentpunkte gesunken und rutscht damit auf Platz fünf im Ranking."



Sprecher: Der Angstindex - also der Durchschnitt der abgefragten Sorgen - ist dagegen um einen Prozentpunkt gestiegen. Große Bauchschmerzen hat die überwiegende Mehrheit der Deutschen unter anderem noch wegen folgender Probleme:



O-Ton 4 (Brigitte Römstedt, 12 Sek.): "Wetterextreme wie Hagelstürme, sintflutartige Regenfälle oder auch die Hitzewelle lösen große Angst vor Naturkatastrophen aus. Und auch die Angst davor, im Alter pflegebedürftig zu sein, ist massiv in den Köpfen der Deutschen."



Falls Ihnen das jetzt alles zu schnell ging: Alle Ergebnisse der R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2018" gibt's zum Nachlesen im Internet unter www.ruv.de - natürlich auch direkt zum Download.



