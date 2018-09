New York (www.anleihencheck.de) - Das steigende Kreditrisiko von Investmentgrade-Unternehmensanleihen macht den Investoren immer mehr Sorgen, so der Investmentgrade-Spezialist David Brown von Neuberger Berman.Dabei gehe es vor allem um BBB-Anleihen, die aktuell etwa die Hälfte des Investmentgrade-Index ausmachen würden und deren Gesamtvolumen ein Drittel größer sei als das des High-Yield-Markts. Investoren würden fürchten, dass sehr viele BBB-Titel herabgestuft werden könnten, wenn der aktuelle Konjunkturzyklus in den USA zu Ende gehe. Der High-Yield-Markt würde dann mit "Fallen Angels" überschwemmt. Eine derart negative technische Entwicklung könnte die High-Yield-Spreads auf ein Niveau steigen lassen, das fundamental nicht gerechtfertigt wäre. ...

