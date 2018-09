Berlin (ots) -



Ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten des Koalitionsvertrages und der Bildung der neuen Bundesregierung diskutieren vom 10. bis 12. Oktober 2018 mehr als 300 Delegierte des Deutschen Apothekertages in München über die Zukunft unseres Gesundheitssystems und unserer Arzneimittelversorgung.



Im Vorfeld haben wir Apothekeninhaber, nunmehr das dritte Mal in Folge, zu ihrer eigenen beruflichen Situation, zur Brancheneinschätzung und zu ihren Erwartungen an die Gesundheitspolitik befragt. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Erhebung möchten wir Ihnen mit dem "Apothekenklima-Index 2018" präsentieren. Wir laden Sie daher ein zur



Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2018 Dienstag, 9. Oktober 2018, 11.00 Uhr Hotel Dolomit, WE Tagungszentrum, Goethestraße 11, 80336 München Tel. 089 / 59 28 47, nahe Hauptbahnhof (3 min. Fußweg)



Bitte melden Sie sich bis Freitag, 5. Oktober 2018, für die Pressekonferenz und den Deutschen Apothekertag an unter:



http://expopharm.de/messe/tickets/presseakkreditierung/



Wir freuen uns auch über Ihre Teilnahme an diesen Veranstaltungen in Halle C6, Eingang Nordost, Messe München:



- Eröffnung der pharmazeutischen Messe "expopharm" durch den DAV-Vorsitzenden Fritz Becker, Mittwoch, 10. Oktober 2018, 9.30 Uhr



- Eröffnung des Deutschen Apothekertages durch ABDA-Präsident Friedemann Schmidt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Mittwoch, 10. Oktober 2018, 14.00 Uhr



- Politische Diskussionsrunde "Gesundheitsversorgung als Teil kommunaler Strukturpolitik" mit BAK-Präsident Dr. Andreas Kiefer, Mittwoch, 10. Oktober 2018, 15.30 Uhr



- Themenforum "Gesundheitskompetenz - wieviel weiß der Patient wirklich?" mit UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede, Donnerstag, 11. Oktober 2018, 14.00 Uhr



Die Pressestelle befindet sich im 1. OG, Eingang Ost, Am Messeturm 4, Messe München, 81892 München (U2 Messestadt Ost). Weitere, aktuelle Informationen dazu unter:



http://ots.de/o0UT1g



