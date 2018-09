Ravensburg (ots) -



Tausende neue Rekorde, illustriert mit bisher unveröffentlichten Bildern und Infografiken - die neue Ausgabe des legendären Buchs "Guinness World Records 2019" ist ab heute erhältlich. In diesem Jahr stehen Tüftler im Fokus: Interviews und Mitmach-Anleitungen animieren die Leser dazu, selbst aktiv zu werden - denn mit der richtigen Idee und etwas Ausdauer kann jeder rekordverdächtig sein!



Ob ein Jo-Jo so groß wie ein VW-Käfer und schwerer als ein Nashornbulle, das schnellste Jet-Go-Kart oder das Rezept für den größten Hamburger (er wurde in Deutschland zubereitet) - das Buch bietet zahlreiche Rekorde, die verblüffen. In den "Triff die Tüftler"-Kapiteln erfahren Leser in Interviews mehr über die Inspirationsquellen der Heimwerker und Erfinder. Sie erzählen über ihre Höhen und Tiefen auf dem Weg zum Weltrekord und geben Tipps und Tricks. So regen die Kapitel Kinder und Erwachsene dazu an, ihr eigenes Potential zu erkennen, selbst aktiv zu werden und ihre Träume zu realisieren.



Weitere Highlights sind: Der größte fahrbare Hexapod, die größten Stricknadeln (über vier Meter lang), die älteste Trapezkünstlerin der Welt (84 Jahre), der höchste Sprung eines Hundes, das schnellste Gokart, die meisten Hula-Hoops an verschiedenen Körperteilen, der schnellste Elektro-Eisbus. Unter der Rubrik "Historisch!" zeigt das Buch auf acht Doppelseiten LEGO®-Rekorde mit bedeutenden Bauwerken der Geschichte, allesamt konstruiert mit den bunten Bausteinen. Darunter sind beispielsweise der Eiffelturm, die Freiheitsstatue oder die Mondrakete "Saturn V".



In diesem Jahr bietet das Buch "Guinness World Records 2019" über 47.000 spannende Rekorde aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und der ganzen Welt. Sie sind unterteilt in die Kapitel "Universum", "Planet Erde", "Lebendige Natur", "Menschen". Reichlich Stoff zum Staunen und Diskutieren für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene.



Craig Glenday, Chefredakteur von Guinness World Records, über den Erfolg der Bücher: "Seit 64 Jahren veröffentlichen wir bereits diese umfassende Übersicht über die spannendsten Weltrekorde. Das Herausragende bei jeder Ausgabe sind die Menschen, die außergewöhnlich hart an einem Projekt arbeiten. Sie wollen in dieser bestimmten Sache die Besten der Welt werden und sich damit ihren Platz in diesem Buch verdienen. Jeder hegt eine ganz besondere Leidenschaft und wir bei Guinness World Records bieten diesen Menschen eine Plattform für ihre bemerkenswerten und einzigartigen Talente."



Neben dem Hauptbuch veröffentlicht der Verlag noch zwei Sonderausgaben: Die "Guinness World Records Gamer's Edition 2019" unterhält mit packenden Rekorden aus der Welt der Online-Spiele. "Guinness World Records Wilde Tiere" hingegen bietet Lesehappen für zwischendurch über faszinierende Rekorde aus der Tierwelt. Alle Bücher informieren den Leser nicht nur über die Bestleistung selbst, sondern beeindrucken mit Fakten und Hintergrundinformationen sowie Interviews mit Rekordhaltern.



