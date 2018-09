Nachdem es in den ersten Tagen des neuen Monats September noch gut für Bitcoin und Co. aussah, kam es zuletzt mal wieder zu einem kleinen kurzfristigen Einbruch des Marktes. Damit bestätigt sich meine Einschätzung, dass die Kryptos wohl noch etwas länger für ein größeres Comeback brauchen werden. An meiner Einschätzung, dass wir noch im Laufe diesen Monats eine Krypto-Kursrally sehen könnten, ändert sich aber vorerst noch nichts.

Krypto-Märkte von zahlreichen negativen Nachrichten belastet

Obwohl ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...