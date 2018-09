Delticom AG: Veränderung im Vorstand der Delticom AG DGAP-Ad-hoc: Delticom AG / Schlagwort(e): Personalie Delticom AG: Veränderung im Vorstand der Delticom AG 06.09.2018 / 13:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veränderung im Vorstand der Delticom AG Hannover, 06. September 2018 - Der Aufsichtsrat der Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör sowie Spezialist im eFood und Experte auf dem Gebiet effizienter Lagerlogistik, hat per Beschluss vom 05.09.2018 den Dienstvertrag des Vorstandsmitglieds Thierry Delesalle wegen unüberbrückbarer Differenzen mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die von Thierry Delesalle bislang verantworteten Ressorts werden von den Vorstandsmitgliedern Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman und Andreas Prüfer mit dem heutigen Tage vollumfänglich übernommen. 06.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delticom AG Brühlstraße 11 30169 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 93634 8000 Fax: +49 (0)511 33611 655 E-Mail: info@delti.com Internet: www.delti.com ISIN: DE0005146807 WKN: 514680 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721275 06.09.2018 CET/CEST

ISIN DE0005146807

AXC0161 2018-09-06/13:20