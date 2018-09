Das Übernahmekarussell im Kupfermarkt dreht sich immer schneller. Zijin Mining will als "weißer Ritter" die Übernahmeschlacht um Nevsun Resources beenden. Unterdessen wirft BHP Billiton in Ekuador den Hut in den Ring und meldet Ansprüche auf SolGolds Gold-Kupfer-Projekt an!

Zijin wird zu Nevsuns "weißen Ritter"

Anfang Mai hatte Lundin Mining ein feindliches Übernahmeangebot für Nevsun Resources abgegeben (mehr hier). Das war ein ungewöhnlicher Schritt in der Mining-Branche, in der es gefühlt seit Jahrzehnten so etwas nicht gab. Normalerweise einigt man sich gütlich. Hier klappte das nicht und so bot der schwedisch-kanadische Konzern öffentlich 1,5 Mio. CAD in Cash und Aktien zusammen mit einem Partner, was beim Nevsun-Management auf wenig Gegenliebe stieß. Und auch eine verbesserte Offerte führt bisher nicht ins Ziel. Nun dürfte Lundin diese Übernahmeschlacht verloren haben. Denn mit Zijin Mining gibt es seit gestern einen neuen Mitspieler. Der chinesische Konzern bietet nun 1,86 Mrd. CAD oder 6 CAD je Aktie für Nevsun und damit satte 26 Prozent mehr als Lundins letztes Angebot. Das Nevsun-Management hat also in Zijin seinen "weißen Ritter" gefunden und befürwortet die Offerte. Im Fokus steht übrigens nur bedingt Nevsuns Kupfer-Zink-Mine Bisha in Ostafrika. Die Chinesen dürften wie Lundin auch vor allem auf das Kupferprojekt Timok in Serbien scharf sein. Für Zijin passt dieser Deal übrigens perfekt zur jüngsten Transaktion: Erst vorige Woche hatten sie sich eine 63 Prozent-Mehrheit an RTB Bor, dem Betreiber der größten Kupfermine Serbiens, gesichert (wir berichteten). Diese Transaktion hat ein Volumen von 1,26 Mrd. US-Dollar.

Wettbieten zwischen BHP und Newcrest?

Der Mangel an guten Kupferprojekten ist aber auch in Südamerika ein Thema. Erst jüngst hatte BHP Billiton ein Büro in Ekuador eröffnet. Nun schreitet man bereits zur Tat. Der britisch-australische Konzern hat sich für 35 Mio. CAD einen Anteil von 6,1 Prozent an SolGold gesichert. Das Unternehmen entwickelt das aussichtsreiche Cascabel-Kupfer-Gold-Projekt in dem Land. Der Anteil stammt vom vorherigen Großaktionär Guyana Goldfields. Für den hat sich der Deal gelohnt, der bezahlte ...

