Cypress Development gibt positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Clayton Valley Lithium Projekt, Nevada, bekannt

6. September 2018 - Vancouver, BC, Kanada - Cypress Development Corp. (TSX-V CYP) (OTCQB CYDVF) (Frankfurt C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen") freut sich, die positiven Ergebnisse einer vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) seines Clayton Valley Lithium-Projekts in Nevada, USA, bekannt geben zu können. Die PEA wurde von Global Resource Engineering (GRE) erstellt, einem unabhängigen Ingenieurbüro mit Sitz in Denver, das umfangreiche Erfahrung im Bergbau und in der Mineralaufbereitung aufweisen kann. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben.

Wichtigste Neuigkeiten:

- Nettokapitalwert von 1,45 Milliarden US-Dollar bei einem Diskontsatz von 8 % und einer internen Verzinsung des Cash-Flows (nach Steuern) von 32,7 %.

- Preis für Lithiumcarbonat bei $13,000 pro Tonne, ausgehend von einer Benchmark-Marktforschungsstudie.

- Durchschnittliche jährliche Produktionsrate von 24.042 Tonnen Lithiumcarbonat über eine Dauer von 40 Jahren.

- Kapitalkostenschätzung von 482 Millionen Dollar, Vorproduktions- und Betriebskostenschätzung von durchschnittlich 3.983 Dollar pro Tonne Lithiumcarbonat.

- Aktualisierte Ressourcenschätzung vom 1. Mai 2018:

o Angegebene Ressourcen von 831 Millionen Tonnen bei 867 ppm Li oder 3,835 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE).

o Abgeleitete Ressourcen von 1,12 Milliarden Tonnen bei 860 ppm Li oder 5,126 Millionen Tonnen LCE.

Der CEO von Veritas, Herr Dr. Bill Willoughby erklärte: Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt und auch für Cypress. Diese PEA umreisst die notwendigen Schritte für eine Mine mit Mühle beim Projekt Clayton Valley, zu der auch eine Schwefelsäureanlage gehört, die den Großteil der Kosten verschlingt. GRE verfolgt einen konventionellen Ansatz bei der Verarbeitung und hat einen Produktionsplan entwickelt, der nur einen kleinen Teil der Gesamtressourcen auf der Liegenschaft verbraucht. Das Endergebnis ist ein Projekt, das über eine starke Wirtschaftlichkeit und das Potenzial zur Erzielung eines signifikanten Cashflows verfügt.

Zusammenfassung der PEA

Cashflow-Analyse nach Steuern (US-Dollar)

Interner Zinsfuß (IRR = 32,7%

IZF)

Kapitalwert (NPV-8%) $1,45 Mrd.

Kumulierter Cashflow, $6,171 Mrd.

ohne

Abschlag

Amortisationszeit 2,7 Jahre

Betriebsrate 15.000 Tonnen pro

Tag für 40

Jahre

Kapitalkostenschätzung $482 Mio. über 2

Jahre

Netto-Lithiumrückgewinnu81,5%

ng

Base Case-Preis für $13.000/Tonne

Lithiumcarbonat

Durchschnittliche 24.042 Tonnen

Produktion

Lithiumcarbonat

Betriebskosten für $3.983/Tonne

Lithiumcarbonat

Empfindlichkeit des Base Case-Preises gegenüber dem Lithium-Preis

Preis für NPV-8% IRR

Lithiumcarbonat ($ Mio.)

$4.800/Tonne - --- 0

Gewinnschwelle

$8.000/Tonne (-38%) 433 16,4

$10.500/Tonne (-19%) 947 25,0

$13.000/Tonne - Base 1.454 32,7

Case

$15.500/Tonne (+19%) 1.960 40,0

$18.000/Tonne (+38%) 2.467 46,8

Ressourcen:

Die PEA enthält eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die auf Änderungen des Ressourcenmodells und der Liegenschaftsgrenzen seit der Ressourcenschätzung vom 1. Mai 2018 folgte. Für die PEA erstellte GRE [Global Resource Engineering, Denver, Colorado] ein endgültiges Grubenmodell für die gesamten Ressourcen der Liegenschaft und ein erstes Grubenmodell, das sich auf die höherwertigen Toneinheiten im östlichen Teil der Liegenschaft konzentrierte. Die Schätzmethoden folgen denen des vorherigen Berichts.

Ressourcen - Grubenmodell für die gesamte Liegenschaft

Angezeigt Abgeleitet

Cut-off Ge

halt

Li ppm

Tonnen Li ppTonnenTonnenLi ppmTonnen

(Mio.) m LCE (Mio.) LCE

(Mio.) (Mio.)

300 831,0 867 3,834 1.120,860 5,125

3

600 768,5 892 3,649 1.022,888 4,831

2

900 319,7 1.0911,857 430,3 1.082 2,478

Ressourcen - Erstes Grubenmodell

Angezeigt Abgeleitet

Cut-off G

ehalt

Li ppm

Tonnen Li ppTonnen TonnenLi ppTonnen

(Mio. m LCE (Mio.)m LCE

(Mio.) (Mio.)

300 365,3 942 1,832 160,5 992 0,847

600 361,3 946 1,820 158,5 997 0,841

900 198,0 1.1051,164 106,8 1.1190,626

Die CIM-Definitionen für Mineralressourcen wurden eingehalten.

Die Mineralressourcen werden mit einem Cut-Off-Gehalt von 300 ppm Li angegeben und sind auf ein Grubenmodell beschränkt, das Betriebskosten von $17,50/t, einen LCE-Preis von $13.000/t und eine Nettorückgewinnung an LCE von 81,5 % widerspiegelt. Sowohl die Grubenmodelle für die gesamte Liegenschaft als auch die ersten Grubenmodelle haben eine Neigung von 30 Grad.

Bergbau- und Produktionsplanung:

Die nominale Produktionsmenge von 15.000 Tonnen pro Tag wurde auf der Grundlage der geplanten Produktionsmenge für den Betrieb ausgewählt, mit dem Ziel, 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren. Die nominale Produktionsrate beträgt 5,475 Millionen Tonnen pro Jahr für die Aufbereitung bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1.012 ppm Li. Eine weitere Verbesserung des Produktionsplans ist möglich, da die Ressourcen allein in der ersten Grube die 219 Millionen Tonnen Produktion, die für eine 40-jährige Lebensdauer der Mine benötigt werden, bei weitem übersteigen.

GRE hat vier Optionen für den Transport der Minenausrüstung und für die Materialzufuhr evaluiert und entschied sich für einen Durchlaufbrecher innerhalb der Grube mit Schlämmepumpen für den Base Case. Es ist kein Bohren oder Sprengen erforderlich, und das einzige große mobile Gerät ist ein Frontlader zur Beschickung des Durchlaufbrechers in der Grube. Der Abfallabbau ist minimal und beläuft sich auf insgesamt 6 Millionen Tonnen über die 40-jährige Lebensdauer der Mine.

Verarbeitung:

Das Anlagenkonzept von GRE beinhaltet eine Rührkesselauslaugung und ein mehrstufiges thermisch-mechanisches Verdampfungssystem zur Konzentrierung der Laugenlösung. Der Flüssigschlamm wird zur Anlage transportiert, wo die Lithium-Extraktion durch Auslaugung bei erhöhten Temperaturen mit verdünnter Schwefelsäure erreicht wird. Ziel ist eine Schwefelsäurekonzentration von 5% unter Zugabe von konzentrierter Säure aus der hauseigenen Säureanlage.

Die geschätzte Kapazität der Säureanlage beträgt 2.000 Tonnen Schwefelsäure pro Tag, die bei der Verbrennung von natürlichem Schwefel entsteht, der im geschmolzenen Zustand zum Standort transportiert wird. Die Säureanlage hat das Potenzial, bis zu 25 MW Strom zu produzieren, allerdings mit zusätzlichem Kapitalaufwand. Für diese Studie wird nur genügend Strom für den Betrieb der Säureanlage erzeugt. Der Dampf aus der Anlage wird zur Erwärmung in der Auslaugung und Verdampfung verwendet.

Die Auslaugung erfolgt in einem primären Laugungsgefäß, gefolgt von einer Reihe von Eindickern. Die Verweilzeit im Laugenkreislauf wird auf 4 bis 6 Stunden geschätzt, der Säureverbrauch auf 125 kg pro Tonne Material. Der Überlauf aus dem letzten Laugenverdicker wird in einen Primärkreislauf zur Entfernung von Verunreinigungen gepumpt, wo Calciumhydroxid zum Ausfällen von Eisen und Aluminium zugegeben und der eingedickte Unterlauf gefiltert und zu einer Dry-Stack Abraumhalde gefördert wird. Die gereinigte Lösung wird über ein mehrstufiges thermisch-mechanisches Verdampfungssystem volumenreduziert, wobei das Verdampfungswasser gesammelt und als Prozesswasser wiederverwendet wird und das Kondensat durch stufenweise Zugabe von Natriumhydroxid und Soda behandelt wird, um Kalzium, Mangan und Magnesium auszufällen, bevor es zur Produktion des Endprodukts gelangt. Die Ausfällung des Endproduktes erfolgt durch Zugabe von Soda, wodurch ein Lithiumcarbonatprodukt mit einer angestrebten Reinheit von 99,5% entsteht. Die Nettorückgewinnung von Lithium während der Verarbeitung wird auf 81,5% geschätzt.

Das Prozesswasser für den Betrieb wird durch das Recycling von unhaltiger Laugenlösung nach der Behandlung in einer Umkehrosmoseanlage und durch die Einführung von Frischwasser gewonnen, das auf 345 m3/Stunde geschätzt wird und über eine Pipeline von einem außerhalb des Standortes gelegenen Brunnenfeld geliefert wird.

Kapitalkosten:

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 482 Millionen Dollar, verteilt auf zwei Jahre der Vorproduktion. Ein Gesamtfaktor von 2,86 bei den Ausrüstungskosten wird verwendet, um die notwendigen Montagearbeiten, Baumaterialien, Ersatzteile, Erstbefüllung, Gebäude sowie das Engineering und Baumanagement zu berücksichtigen. Das Infrastruktur- und G&A [Allgemeine und Verwaltungskosten]-Kapital umfasst die Berücksichtigung von Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Bürgschaften, Elektrik von außerhalb und die Beschaffung von Prozesswasser.

Kapitalkosten (Mio. USD)

Minenentwicklung und -ausrüstung 35

Vorbereitung der Materialzufuhr, 163

Auslaugung, Reinigung und

Lithium-Rückgewinnung

Säureanlage 105

Abraum 25

Baustelleneinrichtung 17

Infrastruktur und G&A-Kapital 38

Direkte Kapitalkosten 383

Betriebsvermögen 24

Kosten für den Eventualfall (20% der 76

direkten

Kosten)

Indirekte Kapitalkosten 99

GESAMTINVESTITIONEN 482

Betriebskostenschätzung:

Die geschätzten Betriebskosten betragen $17,50 pro Tonne Rohmaterial oder $96 Mio. pro Jahr, einschließlich 10 % für den Eventualfall. Der Betrieb von Säureanlagen ist der Hauptbestandteil der Betriebskosten und macht mehr als die Hälfte der Gesamtkosten aus. Die Zahl der Mitarbeiter vor Ort wird auf 136 geschätzt. Die angeschlossene Leistung wird auf 12 MW geschätzt mit Gesamtkosten von $0,066 pro kWh.

Betriebskosten $ pro $ pro

Tonne Tonne

LCE

Rohmateri

al

Bergwerksbetrieb 1,73 395

Kosten der 1,45 330

Mitarbeiter

Reagenzien & Hilfs- 12,70 2.893

und

Betriebsstoffe

Energie 0,94 210

G & A 0,68 155

GESAMTE 17,50 3.983

BETRIEBSKOSTEN

Projektförderung:

GRE empfiehlt weitere Arbeiten, einschließlich Tests im Labormaßstab, um die Rückgewinnung des Lithium-Produkts zu demonstrieren. Cypress beabsichtigt, diese Empfehlung so schnell wie möglich umzusetzen, beginnend mit der Sammlung von repräsentativem Probenmaterial im Hinblick auf den Produktionsplan. Das Unternehmen wird weiterhin an der Genehmigung und anderen Bereichen arbeiten, um das Projekt voranzubringen.

Global Resource Engineering aus Denver, Colorado, erstellte den technischen Bericht, der am 5. September 2018 in Kraft tritt. Terre A. Lane, J. Todd Harvey, Hamid Samari und J. J. Brown von GRE und Todd Fayram von Continental Metallurgical Services sind die Sachkundigen für den Bericht.

Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch gesehen als zu spekulativ angesehen werden, als dass ökonomische Überlegungen darauf angewendet werden könnten, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es ist außerdem keinesfalls sicher, ob die PEA realisiert wird. Rohstoffvorkommen sind nicht automatisch bauwürdig und ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit ist nicht bewiesen.

Der technische Bericht nach NI 43-101 über die PEA wird innerhalb von 45 Tagen bei SEDAR eingereicht.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf die PEA wurden von Terre Lane von GRE geprüft und genehmigt. Er ist Sachkundiger nach der Definition im National Instrument 43-101 und von Cypress unabhängig. GRE hat die Darstellung der PEA-Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley gerichtet ist, das sich unmittelbar östlich der von Albemarle betriebenen Mine Silver Peak, dem einzigen Lithiumsole-Bergbaubetrieb in Nordamerika, befindet. Im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten hat Cypress eine ausgedehnte Lagerstätte mit lithiumhaltigem Tonstein direkt neben dem Solefeld entdeckt.

Cypress Development Corp. verfügt über rund 62,0 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44505

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44505&tr=1

