Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.887,50 -0,03% +6,37% Euro-Stoxx-50 3.313,29 -0,07% -5,44% Stoxx-50 2.984,16 -0,24% -6,09% DAX 12.030,04 -0,09% -6,87% FTSE 7.370,80 -0,17% -2,82% CAC 5.264,12 +0,07% -0,91% Nikkei-225 22.487,94 -0,41% -1,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,16% +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,82 68,72 +0,1% 0,10 +17,2% Brent/ICE 77,50 77,42 +0,3% 0,23 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,50 1.196,70 +0,7% +8,80 -7,5% Silber (Spot) 14,27 14,19 +0,5% +0,08 -15,8% Platin (Spot) 791,05 785,00 +0,8% +6,05 -14,9% Kupfer-Future 2,65 2,60 +1,8% +0,05 -21,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Weiterhin beschäftigen sich Anleger mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA und der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA. Hier verhandeln die Delegationen seit Mittwoch wieder mit einander. Im Tagesverlauf soll eine Wasserstandsmeldung über den Stand der Gespräche geliefert werden. Anleger dürften sich im Vorfeld kaum am Aktienmarkt besonders exponieren. Am Donnerstag läuft zudem die Frist ab, während der Verbände, Unternehmen und Marktteilnehmer sich zu den Regierungsplänen zu weiteren Strafzöllen öffentlich äußern können. Es geht um die Absicht, Strafzölle auf China-Importe im Umfang von weiteren 200 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Der Konflikt könnte daher schon bald eine neue und bisher nicht gekannte Eskalationsstufe erreichen. Denn Berichten zufolge könnte US-Präsident Donald Trump bereits in der laufenden Woche Ernst machen und die Zölle im genanntem Umfang erheben.

Cloudera springen vorbörslich um 16,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat bei Vorlage von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen seinen Ausblick erhöht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +219.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 211.000 zuvor: 213.000 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,9% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 56,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 55,7 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nachdem der DAX im frühen Handel kurzfristig unter die 12.000er Merke gefallen war - erstmals seit April -, hat er diese Marke zur Mittagszeit wieder ein Stück hinter sich gebracht. Marktteilnehmer berichten, dass nach den Kursverlusten an den vergangenen Tagen an dieser Marke wieder Käufer zurückgekommen seien. Übergeordnet stehen aber die bekannten Belastungsfaktoren US-Handelskonflikte und Schwellenländerkrise einer stärkeren Stimmungsaufhellung im Weg. Für die ab dem 24. September im Stoxx-50 enthaltene Safran-Aktie geht es um 6 Prozent nach oben. Der Flugzeugzulieferer hat gute Geschäftszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben. Wettbewerbertitel MTU steigen im Safran-Sog um 1,4 Prozent. Für Altran Technologies geht es nach schwächeren Halbjahreszahlen um 7,4 Prozent nach unten. Nach der Gewinnwarnung am Vortag hagelt es für Vapiano nun Abstufungen. Der Aktienkurs knickt um weitere 10 Prozent ein. Baumot gewinnen 5,1 Prozent. Die Aktie des Anbieters von Abgasreinigungssystemen dürfte davon profitieren, dass Frankfurt ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen muss. Apple-Zulieferer leiden unter enttäuschenden Umsatzzahlen des Apple-Partners Largan. Dialog verlieren 2,2 und AMS 1,8 Prozent. Die Änderungen in der DAX-Familie haben keine größeren Überraschungen gebracht und bewegen auch die Kurse der betroffenen Wert nicht stärker.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1627 -0,06% 1,1627 1,1612 -3,2% EUR/JPY 129,40 -0,24% 129,50 129,52 -4,3% EUR/CHF 1,1272 -0,26% 1,1282 1,1282 -3,8% EUR/GBP 0,8995 -0,16% 0,9007 0,9005 +1,2% USD/JPY 111,29 -0,18% 111,38 111,54 -1,2% GBP/USD 1,2925 +0,11% 1,2909 1,2897 -4,4% Bitcoin BTC/USD 6.416,14 -7,9% 6.437,57 7.026,29 -53,0%

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Euro und Pfund tendieren seitwärts, ebenso die türkische Lira.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben erneut die negativen Vorzeichen überwogen. Dabei belasteten weniger die negativen Vorgaben der US-Aktienmärkte, vor allem für den Technologiesektor, sondern eher lokale Themen. Auf der Tokioter Börse lasten Naturkatastrophen. Nachdem am Dienstag der Taifun Jebi den Westen Japans heimgesucht hatte, kam es am Donnerstagmorgen auf Hokkaido zu einem Erdbeben. Wie schon am Mittwoch wurden Aktien von Fluggesellschaften und Kosmetikherstellern verkauft. Anleger befürchten, dass als Folge der Naturkatastrophen der Tourismus zurückgehen werde. Auch Versicherer standen unter Druck. Gesucht waren dagegen mit Blick auf die entstandenen Schäden Aktien aus dem Baumaschinensektor. In Hongkong ging der Ausverkauf beim Schwergewicht Tencent vor dem Hintergrund entsprechender internationaler Vorgaben aus dem Technologiesektor weiter. Die Aktie büßte 3 Prozent ein und zog die ganze Börse mit nach unten. Der Kurs des in vielen asiatischen Ländern vertretenen Versicherers AIA Group gab um 1,7 Prozent nach. Händler verwiesen auf die Abwertung von Währungen der Region. Die Börse in Schanghai gab anfängliche Gewinne ab und setzte damit die Verlustserie fort, die von Konjunktursorgen als Folge des Handelskonflikts zwischen China und den USA ausgelöst wurde. Anleger trennten sich vor allem von Immobilienaktien. Vanke und Future Land büßten 2,6 und 1,8 Prozent ein. In Taiwan verloren Largan 5,1 Prozent, nachdem der Apple-Zulieferer Umsatzzahlen für August veröffentlicht hatte. In Sydney verbuchte der Index das sechste Tagesminus in Folge. Überraschend gut ausgefallene Wirtschaftsdaten vermochten nicht zu stützen. Die Telstra-Aktie legte gegen den Trend um 3,3 Prozent zu, obwohl das Telekommunikationsunternehmen seine Ertragsziele gesenkt hatte. Auf längere Sicht zeigte sich Telstra zuversichtlich zum Ertragsbeitrag des Breitbandprojekts.

CREDIT

Die Zeichen am europäischen Kreditmarkt stehen erst einmal auf Entspannung. Ob die Erholung tragen werde und wie weit, sei aber fraglich so die Commerzbank. Nachdem der iTraxx Europe wieder im mittleren 60er-Bereich notiere und die Auswahl bei Anleihen im Zuge der höheren Primärmarktaktivität zunehme, dürfte der Spielraum für eine deutliche Einengung in Main geringer werden. "Die Spreads bleiben ein Spielball der Erholung bei BTPs, nervösen Emerging Markets und einem aktiven Primärmarkt", heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Gerresheimer-Vorstandssprecher und -Finanzvorstand Rainer Beaujean will seinen bis April 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern. Deshalb solle bereits zum 1. November 2018 Dietmar Siemssen des Vorstandsvorsitz übernehmen, wie der Medizintechnikkonzern mitteilte. Siemssen war von 2011 bis Juli 2018 Chef des Autozulieferers Stabilus und zuvor 19 Jahre bei Continental in verschiedenen Senior-Management-Positionen im In- und Ausland tätig. Beaujean hatte im Februar nach dem überraschenden Ausscheiden des damaligen Vorstandsvorsitzenden zusätzlich die Rolle des Vorstandssprechers übernommen. Nun seien wesentliche strategische Weichen gestellt, und er wolle sich beruflich neu orientieren, sagte der Manager. Seinen Vertrag werde er aber ohne jede Einschränkung bis Ende April erfüllen.

Rheinmetall erhält Auftrag über 430 Millionen Euro aus Australien

Rheinmetall kann sich über einen weiteren Großauftrag im Rüstungsbereich aus Australien freuen. Wie der Konzern mitteilte, wird er mehr als 1.000 weitere Militär-Lkw und über 800 Module an die australischen Streitkräfte liefern. Der Wert des Auftrags belaufe sich auf 430 Millionen Euro. Die Lieferungen sollen ab 2019 beginnen und bis 2024 laufen.

Atlantia-Eigner Benetton sieht kein Problem für Abertis-Übernahme

