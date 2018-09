Mainz (ots) - Freitag, 7. September 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Lisa Martinek, Schauspielerin



Pflegedienst verzweifelt gesucht - Angehörige auf sich allein gestellt Gartenmesse Köln - Neue Trends für draußen Nations League: Nachbericht - Wie war das Spiel gegen Frankreich?







Freitag, 7. September 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Dauerbaustelle auf der A2 - Unterwegs mit der Autobahnpolizei Expedition: Kölner Nächte (5) - Esthers schwarze Leidenschaft Küchenträume - Michaelas Apfel-Mandel-Tarte







Freitag, 7. September 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Harry und Meghan gehen aus - Konzertabend in London Der Deutsche Radiopreis - Prominente Gala in Hamburg Tony Christie auf Sylt - Neues von dem Gentleman-Musiker







Freitag, 7. September 2018, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Konjunktur des Rassebegriffs - Vom Umgang mit dem Fremden Gast: Josephine Apraku, Soziologin, Der Rassismus der Mitte "Werk ohne Autor" - Florian von Donnersmarcks neuer Film "Die Katze und der General" - Nino Haratischwilis neuer Roman Gast: Nino Haratischwili, Über Schuld und Sühne Venedig feiert Tintoretto - Große Ausstellung zum 500. Geburtstag Gäste: Jussen Brothers, Pianisten, Mozart Sinfonia 40



