Die Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Mittwoch um 258 Kontrakte gefallen ist, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 261.700 Kontrakten lag. Das Volumen legte gleichzeitig um 13K Kontrakte zu. GBP/USD hat die 1,3000 im Blick Das Cable konnte seine Gewinne mit steigendem Volumen und einer nicht relevanten ...

