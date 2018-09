Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie startet schwach ins dritte Quartal

Die deutsche Industrie hat einen schwachen Start in das dritte Quartal hingelegt. Der Auftragseingang sank im Juli entgegen den Erwartungen, und ein kräftiger Rückgang der Industrieumsätze deutet darauf hin, dass auch die Produktion erneut kräftig gesunken ist. Volkswirte sind vor diesem Hintergrund eher skeptisch für die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft. Der Auftragseingang hat sich am Beginn des dritten Quartals 2018 deutlich schwächer als erwartet entwickelt, er sank er im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent.

Ifo Institut erhöht deutsche BIP-Prognosen für 2018 und 2019

Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung zeigt sich wie zuvor bereits andere Institute nach guten Konjunkturdaten zuversichtlicher für die weitere Entwicklung. Die Münchener Ökonomen erhöhten ihre Prognose für das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in den Jahren 2018 und 2019 leicht auf jeweils 1,9 Prozent, wie sie mitteilten. Im Sommer hatte das Institut noch jeweils 1,8 Prozent vorhergesagt. Für 2020 rechnen die Ifo-Experten nun mit 1,7 Prozent Wachstum.

IfW: Endphase des Aufschwungs zeichnet sich ab

Deutschland tritt nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) "in die Endphase des seit fünf Jahren dauernden Aufschwungs ein". Mit Beginn des nächsten Jahrzehnts dürfte dann der Abschwung einsetzen, sagten die Konjunkturforscher des Instituts voraus. Die Ökonomen revidierten ihre Vorhersage für die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das laufende und das kommende Jahr leicht nach unten und erwarten für 2018 nun einen Zuwachs von 1,9 Prozent und für 2019 von 2,0 Prozent.

DIW nimmt Wachstumsprognose für Deutschland leicht nach unten

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland leicht gesenkt. Für das laufende Jahr rechnen die Berliner Ökonomen mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte geringer als bisher.

DIW: Türkei hat Instrumente gegen Crash selbst in der Hand

Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge hat die Türkei alle Hebel in der Hand, um einen wirtschaftlichen Totalabsturz zu verhindern. In einer neuen Analyse empfehlen die Berliner Ökonomen dem Land drei Schritte, die Regierung und Notenbank gehen müssen. Präsident Recep Tayyip Erdogan soll demnach von einer ausgabengetriebenen zu einer Sparpolitik umschwenken, um das Haushaltsdefizit zu senken. Am wichtigsten sind aus Sicht des DIW aber die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Zentralbank und Zinserhöhungen.

IWH: Aufschwung geht trotz nachlassender Auslandsimpulse weiter

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechnet ungeachtet eines schwieriger werdenden internationalen Umfeldes mit einer Fortsetzung des Aufschwungs in Deutschland. "Das deutsche Bruttoinlandsprodukt expandiert nach vorliegender Prognose im Jahr 2018 um 1,8 Prozent und damit etwas schwächer als im Vorjahr", sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. Für 2019 erwarten die Konjunkturforscher aus Halle ein Wachstum von 1,7 Prozent und für 2020 eine Steigerung des BIP um 1,8 Prozent.

Schwedische Notenbank schlägt taubenhaften Ton an

Die schwedische Zentralbank hat einen taubenhaften Ton angeschlagen und erklärt, dass eine Zinserhöhung im Oktober nun vom Tisch sei und dass sie bis Dezember oder Februar nächsten Jahres warten werde, bevor sie den Leitzins erhöhe. "Wenn sich die Wirtschaft erwartungsgemäß entwickelt, wird es bald Spielraum für eine langsame Straffung der Geldpolitik geben", erklärte die Riksbank.

Seehofer: Migrationsfrage ist "Mutter aller politischen Probleme"

Innenminister Horst Seehofer hat die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet und Verständnis für die Proteste in Chemnitz gezeigt. Viele Menschen würden ihre sozialen Sorgen mit der Migrationsfrage verbinden, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. Für die Empörung der Bevölkerung in Chemnitz nach dem Mord mutmaßlich durch einen Flüchtling äußerte Seehofer Verständnis.

Österreichischer Kanzler unterstützt Webers Bewerbung für EVP-Spitzenkandidatur

Der CSU-Politiker Manfred Weber erhält für seine Bewerbung um die Spitzenkandidatur der konservativen EVP bei der Europawahl die Unterstützung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Weber sei "nicht nur ein leidenschaftlicher Europäer, sondern hat vor allem auch die Kraft und den Mut, Probleme anzusprechen und notwendige Veränderungen anzugehen", schrieb der ÖVP-Politiker Kurz im Kurzbotschaftendienst Twitter.

