Tim Cook wurde am 24. August 2011 CEO von Apple (WKN:865985), nachdem Steve Jobs mit den Worten zurückgetreten ist: "Ich habe immer gesagt, dass wenn der Tag gekommen ist, an dem ich die Pflichten und Erwartungen an den CEO von Apple nicht mehr erfüllen kann, bin ich der Erste, der es euch sagt. Leider ist dieser Tag gekommen." An diesem Tag - wenn man den 7-zu-1-Aktiensplit herausrechnet - schloss die Apple-Aktie mit 53,74 US-Dollar. Im Moment liegt der Aktienpreis bei 225,03 US-Dollar. Damit hat sich der Kurs mehr als vervierfacht, seit Cook die Führung übernommen hat. Und die Gewinne werden ...

