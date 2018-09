Mit seinen Deutschland-Aktienfonds verwaltete Tim Albrecht mehrere Milliarden Euro Anlegergelder. Nun wechselt der Aktienprofi von der DWS zur Hamburger Privatbank Berenberg, bei der sich immer mehr Branchengrößen versammeln.Tim Albrecht startet am 1. Januar 2019 bei Berenberg als Leiter für deutsche Aktien im Wealth and Asset Management. "Mit Tim Albrecht wird uns ein vielfach ausgezeichneter Fondsmanager und von mir hochgeschätzter Kollege verstärken. Er steht ganz klar für unseren Anspruch, eines der besten Häuser für Aktieninvestments in Deutschland und Europa zu werden", erklärt Henning Gebhardt, Leiter Wealth and Asset Management bei Berenberg, in einer aktuellen Pressemitteilung. Albrecht wird demnach die Funktion des Head of German Equities übernehmen. Er berichtet an Matthias Born, CIO Equities.

