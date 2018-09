Das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Kieler IfW und das IWH aus Halle sind sich einig: Die deutsche Konjunktur bleibt dank Beschäftigungshoch und Rekordüberschuss in den nächsten Jahren auf Kurs.

Dauerboom, Beschäftigungshoch und Rekordüberschüsse: Die führenden Forschungsinstitute sehen die deutsche Konjunktur in den kommenden Jahren weiter auf Kurs. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich 2018, 2019 und 2020 jeweils zwischen 1,7 und 2,0 Prozent bewegen, wie das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Kieler IfW und das IWH aus Halle am Donnerstag in neuen Prognosen mitteilten. Damit würde Europas größte Volkswirtschaft ihren 2010 begonnenen Aufwärtstrend fortsetzen.

"Wir haben es derzeit mit einer starken Konjunktur in Deutschland zu tun", sagte Ifo-Experte Timo Wollmershäuser. "Sie wird in diesem und im kommenden Jahr maßgeblich vom privaten Konsum getragen, der von einer steigenden Beschäftigung und kräftigen Einkommenszuwächsen profitiert." Das IfW geht davon aus, dass der private Konsum im kommenden Jahr um 2,2 Prozent zulegen wird ...

