Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat von 920 auf 970 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die kurzfristigen Investitionen verbesserten die langfristigen Aussichten für den Essenslieferanten, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte erneut seine Umsatzprognosen und rechnet für den Zeitraum 2017 bis 2022 nun mit einem durchschnittlichen jährlichen Erlösanstieg von 26 Prozent. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2019 reduzierte er aber./edh/ag Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-09-06/14:11

ISIN: GB00BKX5CN86