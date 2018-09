Die Erholung fiel viel eher schwach aus, die Lage im großen Bild ist zu bärisch, die Abwärtsdynamik zu groß. Wahrscheinlich steuert der DAX doch 11.700 Punkte, vielleicht sogar 11.500 Punkte an. Kurzfristig stehen erstmal die Marken von 12.000 und 11.900 Punkte auf der Agenda.

Das Kursziel der Short-Position um 12.400 Punkte wurde bei 12.000 Punkten erreicht. Ein Plus von 400 Punkten!

Der große Plan ist aktuell folgender: Ich rechne im weiteren Verlauf mit einer Bodenbildung im DAX, gefolgt von einem deutlichen Kursanstieg, möglicherweise weiter angetrieben von einer Jahresendrallye, bis über 13.000 Punkte. Es kommt also darauf an, frühzeitig Long-Positionen auszuloten. Möglicherweise um 11.900 oder 11.700 Punkte. Darauf wird dann noch genauer in den folgenden Insights eingegangen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren-Lage short.

Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA, Währungskrisen und Italien im Fokus.

DAX bei 12.030 Punkten.

Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.

Erholung bis 12.100 Punkte durch, nun Rücklauf bis 12.000, 11.900 und 11.700 Punkte?

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität ...

