Einführung von Indiens erstem Automated Concept Tractor auf der Esclusive, der jährlichen Innovationsplattform von Escorts.

Gibt Technologiepartnerschaften und -beziehungen mit Microsoft, Reliance Jio, Trimble, Samvardhana Motherson Group, WABCO, AVL BOSCH für die Integration von präziser und autonomer Landtechnik bekannt.

Kündigt innovative Shared Services Lösungen für die Landwirtschaft mit Escorts Crop Solutions, Smart Parts, SHIP, TRAXI DIGITRAC-Schnittstelle an.

Präsentiert neue High-End-Kranreihe mit Tadano JV

Wird das erste indische Unternehmen, das High-End-Lösungen für die Bremselektronik von Lokomotiven herstellt.

Auf der Esclusive 2018, der jährlichen Innovationsplattform von Escorts, kündigte der führende indische Maschinenbaukonzern Escorts Limited seine einzigartigen Automated Farming Solutions mit der Einführung des Automated Concept Tractors an, der die Leistungsfähigkeit der nächsten Generation digitaler Fahrzeugtechnologien für die präzise Landwirtschaft bietet. Um dies gewährleisten zu können, hat Escorts mit sieben Technologie-Giganten zusammengearbeitet, nämlich Microsoft, Reliance Jio, Trimble, Samvardhana Motherson Group, WABCO, BOSCH und AVL. Die Partnerschaften und Beziehungen ermöglichen die Entwicklung einer Reihe von Landmaschinen mit elektrischen Getrieben, autonomen Anwendungen, Remote-Fahrzeugmanagement, datenbasiertem Boden- und Pflanzenmanagement und sensorgestützten, geführten landwirtschaftlichen Anwendungen.

Escorts Launches "Autonomous Farming Solutions" with India's First Automated Concept Tractor at Esclusive 2018 (Photo: Business Wire)

Die indische Agrikultur Landwirtschaft erfordert eine umfassende Mechanisierung und präzise Agro-Lösungen, um den Ertrag zu maximieren und das Einkommen der Landwirte zu verbessern. Escorts hat mit AVL für elektrische Antriebstechnik, mit Trimble für Sensoren, Steuerungen, Wasserstandsmanagement und automatisierte E-Steuerung, mit Samvardhana Motherson Group für Smart Interface Cabins Care Plus eine Zweiwege-Sprachschnittstelle für Echtzeit-Service, mit WABCO für Vehicle Controls Automation Technology, mit Microsoft für seine Cloud AI-Technologie, die es Landwirten ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und mehr aus ihren Betrieben herauszuholen, mit BOSCH für die zukünftige Emissionsbereitschaft und nicht zuletzt mit Reliance Jio für die Verbesserung des Lebenszyklus von Landmaschinen mit einer vernetzten Plattform, die einen erstklassigen Service und Originalersatzteile im ganzen Land bietet, zusammengearbeitet.

Escorts war auch Vorreiter auf der Plattform von Shared Services und Agri Solutions mit 'Escorts Crop Solutions', um modernste Komplettausrüstung für den Reisanbau im Rahmen eines Pay-per-Use-Mietmodells, anzubieten, TRAXI als Serviceplattform für die Vermietung ihrer Ausrüstung an Klein- und Randbauern, SMART PARTS, um Originalteile und qualifizierten Service zu einem erschwinglichen Preis anzubieten, DIGITRAC als Front-End-Bauer-Schnittstelle für landwirtschaftliche Inputs und maßgeschneiderte Agrarinformationen und FARM POWER, um fortschrittliche Geräte und Ausrüstung für eine effiziente und produktive Landwirtschaft anzubieten.

Über die Esclusive-Plattform präsentierte Escorts auch die Zusammenarbeit mit Tadano für High-End-Krane im Rahmen seines neu angekündigten Joint Ventures sowie die Einführung von High-End-Lokomotiven, die als erstes indisches Unternehmen elektronische Lösungen für die Bremse anbieten.

Nikhil Nanda, Chairman und Managing Director von Escorts Ltd. sagte anlässlich der Veranstaltung: "Esclusive ist unsere jährliche Innovationsplattform, die in Zusammenarbeit mit globalen Technologieunternehmen einzigartige Innovationen und Störungen in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und Eisenbahn präsentiert. Im vergangenen Jahr haben wir das weltweit erste Elektro-Kompaktschlepper-Konzept auf den Markt gebracht und in diesem Jahr haben wir in Verbindung mit sieben strategischen Technologieanbindungen Pionierarbeit geleistet, die die landwirtschaftliche Praxis für bessere Erträge für die Landwirte verändern werden. Diese Veranstaltung zeigt das Engagement von Escorts, weiterhin Technologien für die nationale Entwicklung und die Förderung der Gemeinschaft zu entwickeln und einzuführen. Escorts ist stolz darauf, mit Microsoft, Reliance Jio, Samvardhana Motherson Group, Bosch, Trimble, AVL, Tadano WABCO zusammengearbeitet zu haben, um Technologien für autonome Landwirtschaft und intelligente Infrastruktur zu entwickeln."

