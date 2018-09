Die großen globalen Braugruppen wachsen seit Jahren nur noch minimal. Acht deutsche Bierhersteller rangieren in den Top 40. Unter die Top 20 schafft es nur Radeberger.

Die größten Braugruppen der Welt kommen nicht aus der Biernation Deutschland. Daran wird sich auch auf Sicht nichts ändern. Zu groß ist die Übermacht des belgischen Biergiganten ABInbev und seiner Verfolger aus den Niederlanden (Heineken), China (China Res. Snow, Tsingtao) oder Dänemark (Carlsberg). Damit sind die vorderen Plätze unter den Top 40 zementiert. Allenfalls auf den hinteren Rängen ist Bewegung. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Barth-Haas-Group hervor, einem der weltgrößten Hopfenlieferanten mit Sitz in Nürnberg. Am weitesten vorne platziert ist die Radeberger Gruppe aus Frankfurt am Main. Die Oetker-Biersparte rangiert auf Platz 20.

Nach der Mega-Übernahme im Jahr 2016 von SABMiller durch ABInbev sei wieder etwas Ruhe im Fusionsgeschäft eingekehrt, heißt es in dem Bericht. Daher gab es kaum Veränderungen in der Rangfolge. Allerdings tauchten am Ende der 40er-Tabelle zwei neue Unternehmen auf: Veltins aus Deutschland und Estrella de Galicia aus Spanien, für die jeweils eine chinesische (Yunnan Lancang River) und eine deutsche Brauerei (Karlsberg) weichen mussten.

An der Vormachtstellung von ABInbev mit Marken wie Becks, Budweiser, Stella Artois oder Michelob ändert auch nicht die Tatsache, dass die Belgier in dem ein oder anderen Land Brauereien verkauft haben und weiterhin verkaufen wollen. Mit einem Ausstoß von mehr als 610 Millionen Hektolitern, brauen die globalen Belgier fast drei Mal so viel Gerstensaft wie der erste Verfolger, die niederländische Heineken. Dabei würde ABInbev sogar gerne den ein oder anderen Hektoliter abgeben. In Deutschland suchen die Belgier händeringend nach einem Käufer für die ostdeutsche Brauerei Hasseröder und den niederrheinischen Altbierbrauer Diebels.

Zu Beginn des Jahres sah es nach einem Verkauf aus. ABInbev präsentierte den Branchenfremden Investor Daniel Deistler aus Kronberg im Taunus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...