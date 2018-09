Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,60 Franken belassen. Eine Verlangsamung des weltweiten Robotermarktes dürfte in diesem Jahr keine Überraschung sein, schrieb Analyst James Stettler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Schweizer Elektrokonzern ABB dürfte dies aber durch die Erholung etwa der Öl- und Gasmärkte und der Schiff- und Bergbauindustrie sowie durch das strukturelle Wachstum im Stromnetz-Geschäft ausgeglichen werden./tav/ag Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-09-06/14:32

ISIN: CH0012221716