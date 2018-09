Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags erwartet, dass der Bund handelt - und die Hersteller die Kosten der Nachrüstungen zahlen.

Die deutschen Städte pochen nach dem Gerichtsurteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main auf Hardware-Nachrüstungen an der Abgasreinigung. "Der Bund sollte sich jetzt endlich dazu durchringen, die Automobilindustrie zu Pkw-Nachrüstungen für ältere Dieselfahrzeuge zu verpflichten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...