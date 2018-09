Man muss es in der aktuellen Gemengelage fast schon als Erfolg werten, dass die Aktie sich noch immer im eminent wichtigen Unterstützungsbereich 3,0 / 2,7 US-Dollar aufhält. Freilich entwickelte sich mit Blick auf die Umstände auch kein Zug nach oben. Am Dienstag wurde es für die meisten Edelmetallproduzenten noch einmal haarig. Nachdem am Montag die US-Börsen aufgrund des Labor Day geschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...