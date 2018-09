Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis anlässlich des Verkaufs von Teilen seines Generika-Portfolios in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Franken belassen. Das Geschäft sei zwar rückläufig gewesen und der Markt begrüße den Verkauf grundsätzlich, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der geringe Kaufpreis dürfte aber für einige Enttäuschung sorgen./ag/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-09-06/14:44

ISIN: CH0012005267