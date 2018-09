Die Fusion von Karstadt und Kaufhof scheint perfekt, nächste Woche könnte der Deal offiziell besiegelt werden. Doch kann der neue Kaufhauskoloss wirklich gegen Amazon & Co. bestehen?

Die Banken haben offenbar eine der letzten Hürden für die Fusion von Karstadt und Kaufhof beseitigt. Der Fusionsvertrag zwischen dem Karstadt-Eigentümer, der österreichischen Signa-Gruppe von René Benko, und der Kaufhof-Mutter, der kanadische Hudson's Bay Company (HBC), soll demnach bis zum 15. September unterzeichnet werden. Wir haben mit Handelsexperte Jörg Funder über die Hintergründe des Zusammenschlusses und die Folgen für Mitarbeiter, Innenstädte und Wettbewerber gesprochen.

Herr Funder, was bringt der Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt?Eine Fusion bringt in erster Linie Kosteneinsparungen. Die Unternehmen brauchen nicht mehr zwei Zentralen, sie können Einkauf, Logistik und IT bündeln. All das spart viel Geld ein. Daneben gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der eine Rolle spielen dürfte.

Und der wäre?Der bisherige Eigentümer von Kaufhof, der kanadische Handelskonzern HBC, kämpft mit erheblichen Problemen. Auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt leiden Warenhäuser, wie HBC sie betreibt, noch stärker unter der Onlinekonkurrenz als hierzulande. Und in Deutschland scheint sich HBC mit der Übernahme von Kaufhof vor drei Jahren gründlich verschätzt zu haben. Die Kanadier sind vermutlich froh, dass sie jetzt mit einem blauen Auge aus ihrem Engagement herauskommen und die operative Verantwortung abgeben können. Die Übernahme von Kaufhof im Jahr 2015 scheint primär ein Immobiliengeschäft für HBC gewesen zu sein.

Wer steht derzeit besser da, Kaufhof oder Karstadt?Karstadt hat in den vergangenen Jahren viele Sanierungsschritte gemacht, die Kaufhof noch vor sich hat. Hinzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...