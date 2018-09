Im Mai war die Welt für die K+S-Aktionäre noch in Ordnung. Der Wert notierte bei 25,85 Euro und schickte sich an, weiter in eine zähe Widerstandszone einzudringen, die von 23,27 Euro bis in den Kursbereich von 26,00 Euro hineinreicht.

Die Aufwärtsbewegung setzte sich allerdings nicht fort. Es kam zur Ausbildung einer neuen Abwärtswelle. Sie führte den Kurs bis Ende Juni in die Region von 20,50 Euro zurück. Eine Stabilisierung schien zunächst zu gelingen, denn die Aktie stieg bis zum 3. August ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...