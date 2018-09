Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Europas Medienkonzerne befänden sich im Belagerungszustand durch pessimistische Anleger, umschrieb Analyst Richard Eary den jüngsten Kursrutsch in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies in diesem Zusammenhang auf strukturell bedingte Gefahren für den Sektor und empfahl potenziellen Investoren, selektiv vorzugehen. Seine bevorzugten Branchenwerte sind Vivendi und Informa. TV-Anbieter wie ProSiebenSat.1 und RTL hätten zwar ihre Investitionen in das Programm erhöht, den anhaltenden Zuschauerschwund damit aber nicht stoppen können, so Eary./edh/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-09-06/14:46

ISIN: LU0061462528